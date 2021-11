Droga, risse e violenze: il questore chiude il bar HUB e il bar Holdem

La polizia di Stato, nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici per contrastare i fenomeni di criminalità ai sensi dell'articolo 100 del T.U.L.P.S. ha sospeso per 15 giorni la licenza al bar "Hub" sito a Milano in via Monte Grappa n. 14 e per 10 giorni al "Bar Holdem" di via Del Buon Gesù 56 a Rho (Milano).

Il provvedimento, disposto dal questore Giuseppe Petronzi e notificato al bar "Hub" venerdì dai poliziotti del Commissariato Garibaldi Venezia, si è reso necessario in quanto, tra agosto e settembre 2021 il locale è stato teatro di diversi episodi violenti e di spaccio in cui un cliente è stato anche arrestato per il possesso droga. In diverse occasioni il locale è stato protagonista di aggressioni tra avventori con lanci di sedie e tavolini posti all'esterno del bar e il coinvolgimento violento degli addetti alla sicurezza.

Mercoledì 10 novembre, gli agenti del Commissariato Rho - Pero hanno notificato il provvedimento di sospensione al "Bar Holdem" di via Del Buon Gesù 56 a Rho (Milano) in quanto, le indagini condotte hanno fatto emergere come l'esercizio commerciale fosse diventato un punto di incontro di persone pregiudicate, dedite allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Nel corso di diversi controlli effettuati da inizio luglio ad oggi, i poliziotti hanno riscontrato la presenza di numerosi avventori con precedenti penali per reati in materia di stupefacenti.

Oltre a questi due locali, il questore ha revocato la licenza del noto Sio Cafe in zona Bicocca: il locale quindi è stato chiuso.