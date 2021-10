Pregiudicati e droga, la polizia 'chiude' un Bar a Milano

Il questore di Milano Giuseppe Petronzi, nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell'articolo 100 del Tulps, ha decretato la sospensione di una licenza per 10 giorni per la conduzione dell'esercizio commerciale "Bar Lessona" di via Lessona 1.

Mercoledì mattina, gli agenti del Commissariato Quarto Oggiaro hanno notificato il provvedimento. Le indagini hanno fatto emergere come l'esercizio commerciale fosse diventato un punto di riferimento di incontro di persone pregiudicate.

Nel corso di diversi controlli effettuati da febbraio ad oggi, i poliziotti hanno riscontrato la presenza di numerosi avventori con precedenti penali per reati in materia di stupefacenti, contro il patrimonio e contro la persona. Inoltre, durante i controlli all'interno dell'esercizio commerciale, gli agenti del Commissariato Quarto Oggiaro hanno indagato un avventore per oltraggio a pubblico ufficiale, rinvenuto e sequestrato 3,2 grammi di hashish e, nascosti dietro le macchinette VLT, degli involucri con cocaina e hashish.