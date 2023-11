Risse, sporcizia, spaccio e un esposto dei residenti: chiuso il Bar Lingling

Un luogo di aggregazione e di bivacco. Per non parlare dei clienti con precedenti penali, specialmente in materia di immigrazione e stupefacenti. Ma anche un esposto firmato dai residenti della zona. Per queste ragioni il questore di Milano ha sospeso per dieci giorni la licenza al Bar Lingling, in via Cinque Maggio 4, tra Quarto Oggiaro e la stazione ferroviaria di Milano Certosa.

I controlli sul locale sono stati effettuati dagli agenti di polizia tra ottobre 2022 e novembre 2023. In particolare, il mese scorso la polizia ha identificato all’interno del bar otto clienti di cui due cin precedenti. Inoltre, in quel caso il titolare era stato sanzionato perché il locale versava in condizioni igienico-sanitarie critiche.

Nello stesso mese anche una rissa. I poliziotti sono intervenuti: la lite era iniziata tra due persone per strada, poi era degenerata con l’intervento di un terzo soggetto che si era reso conto che uno dei due gli aveva precedentemente rubato il cellulare. Un residente si era anche fermato per sedare la lite, ma è stato colpito al viso con un pugno riportando tre giorni di prognosi.