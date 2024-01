Clienti pregiudicati e con l'hashish in tasca: il questore chiude un bar

Clienti con precedenti penali e che frequentano il locale mentre addosso nascondono la droga. Il questore di Milano Giuseppe Petronzi ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza del 'Bar Lisa', al 24 di via Barrili in zona Stadera. La chiusura è frutto dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici svolta dalla polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell'articolo 100 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Mercoledì mattina gli agenti del commissariato Scalo Romana hanno notificato la sospensione alla titolare dell'attività. Dai controlli fatti negli ultimi mesi è emerso che il locale è frequentato da persone con precedenti penali e di polizia. Clienti noti per il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i poliziotti di via Chopin, tra novembre e dicembre, hanno identificato due clienti trovati con diverse dosi di hashish.

Non è la prima volta che il locale viene chiuso. Il 'Bar Lisa' è stato destinatario di diversi decreti di sospensione della licenza, emessi tra il 2012 e il 2023, per analoghe problematiche. L'ultima chiusura è del mese di gennaio 2023.