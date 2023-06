Titolari "arroganti" e "aggressivi": il questore 'chiude' due bar a Milano

Due bar di Milano sono stati chiusi temporaneamente su decisione del questore Giuseppe Petronzi, nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici. La sanzione, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, ha decretato la sospensione di due licenze per 7 giorni per la conduzione del Barbruto, in via Privata San Mansueto n. 1 e del Bar Matteo in via Maria Melato n. 8/10 entrambi a Milano.

Chiuso il Barbruto

Lunedì mattina, gli agenti del commissariato Porta Ticinese hanno notificato la sospensione della licenza al proprietario del Barbruto. Nel mese di aprile, dopo un intervento degli agenti dell’Ufficio prevenzione generale, il titolare del bar insieme al fratello sono stati indagati in stato di libertà per oltraggio e minacce a pubblico ufficiale perché, come riferisce la questura in una nota, "hanno assunto un comportamento arrogante e aggressivo nei confronti dei poliziotti intervenuti rendendo difficoltoso il controllo all’interno del locale". Nell’occasione il titolare è stato anche denunciato per il rifiuto di fornire le proprie generalità.

Chiuso il Bar Matteo

Per quanto riguarda l’esercizio pubblico Bar Matteo, la sospensione, notificata giovedì dal Commissariato Quarto Oggiaro, si è resa necessaria perché dopo controlli effettuati dalle forze dell’ordine da giugno 2022 ad aprile 2023, all’interno del bar sono stati trovati diversi avventori con precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona, nonché reati inerenti agli stupefacenti, alle armi e per la violazione della normativa sugli stranieri. Inoltre, a marzo, durante un intervento i poliziotti "hanno deferito all’autorità giudiziaria il marito della titolare, per aver somministrato bevande alcoliche a un cliente in stato di manifesta ubriachezza", conclude la nota di via Fatebenefratelli.