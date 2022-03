Droga e clienti pieni zeppi di precedenti: chiuso bar nel Milanese

Spaccio di droga all'interno del bar, un locale frequentato da pregiudicati e la cui titolare è stata denunciata per ricettazione. Il questore di Milano Giuseppe Petronzi ha decretato la sospensione della licenza per 10 giorni per la conduzione del "Bar Horus" di Piazza della Vittoria, 28, a Nerviano (Milano). Una decisione nata nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell'articolo 100 del Tulps.

I militari della stazione carabinieri hanno notificato il provvedimento in quanto le indagini condotte hanno fatto emergere che l'esercizio commerciale costituisce un concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza della cittadinanza. La pericolosità del locale è accresciuta dal fatto che la titolare aveva organizzato all'interno del proprio esercizio un'attività di spaccio di stupefacenti.

In particolare, lo scorso dicembre, i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Nerviano, nel corso di un controllo all'interno del bar, hanno trovato un bilancino di precisione con tracce di cocaina, posto su una mensola. Vicino al bilancino vi erano 25 grammi di cocaina, motivo per il quale la titolare è stata denunciata per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso del controllo, i carabinieri hanno identificato 9 persone all'esterno del locale, di cui 8 con precedenti per stupefacenti, armi, reati contro la persona e contro il patrimonio. La titolare è stata anche denunciata per ricettazione in quanto, vicino al bancone del bar è stata trovata una carta di identità risultata provento di furto.