Due multe in due giorni: il "record" della barista senza green pass

Scaduto giovedì. Scaduto, inevitabilmente, anche il giorno dopo. Un bar tabacchi di via Inganni è stato chiuso dalla polizia nelle scorse ore dopo che la titolare, una signora di 71 anni, è stata sorpresa senza green pass.

I controlli nel locale, da parte degli agenti del commissariato Lorenteggio, sono scattati venerdì. I clienti presenti all'interno sono risultati tutti in regola e in possesso del super green pass, mentre la 71enne è stata trovata senza la certificazione verde anti covid, come già successo poche ore prima, quando il documento era risultato scaduto. A quel punto, stando a quanto appreso, per lei è stata staccata una nuova multa - per un totale di 800 euro in due giorni - e dalla questura è stata disposta la chiusura del bar per 5 giorni.

Nella notte tra venerdì e sabato la stessa sorte è toccata all'Hollywood, dopo che gli agenti della Pas hanno trovato nel locale 200 persone che ballavano, senza mascherina, con tanto di dj in console. La stessa notte è stato invece sanzionato il titolare del Tocqueville - altra storica disco meneghina - per il mancato rispetto delle norme anti covid.