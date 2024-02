Criminalità, norme violate e la licenza mancante: chiuso il locale in zona Affori

Criminalità e violenza incontrollata dentro e fuori dal locale. E, poi, troppe chiamate per interventi nel giro di solo un mese, ma soprattutto l’assenza di una licenza. L’Elite Club di via Cialdini 37 è stato chiuso su disposizione del questore di Milano. A dare esecuzione all’ordine i carabinieri della stazione di Affori che ieri, 7 febbraio, hanno comunicato la cessazione dell’attività non autorizzata.

Il provvedimento è stato notificato al proprietario, un 20enne peruviano. La scelta è stata fatta a seguito di una serie di interventi che i militari hanno effettuato in quella che viene definita ‘associazione culturale’, dal 1° gennaio. Ma non solo.

All’attività di controllo è seguita anche l’ispezione della polizia locale annonaria e commercio: il locale era sprovvisto di licenza per l’apertura del locale di pubblico spettacolo e intrattenimento. Diverse anche le violazioni sulla somministrazione di cibo e bevande alcoliche, nonché quelle relative alla sicurezza antincendio.