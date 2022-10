Chiuso per mafia il gommista di Buccinasco in cui lavorò il boss Rocco Barbaro

E' stata chiusa una società di Buccinasco che esercita l'attività di riparazione e sostituzione di pneumatici nella sede di via Toscanelli. Lo rende noto il sindaco Rino Pruiti, spiegando che gli uffici comunali hanno dato seguito alla comunicazione antimafia emanata dalla prefettura di Milano. La società è la G.M. Gomme Snc. L'interdizione è stata inviata anche alla Monteleone Immobiliare Srls, intestata allo stesso proprietario, con sede nella vicina Trezzano sul Naviglio.

"Fin dal mio primo mandato - ricorda il sindaco - l'organizzazione comunale di Buccinasco prevede l’inserimento immediato nella banca dati nazionale antimafia di tutte le operazioni immobiliari, commerciali, catastali e altro che avvengono nella nostra città". Segnalazioni "determinanti per esercitare controlli più efficaci e per eventuali chiusure", afferma Pruiti.

Il gommista dove lavorò Rocco Barbaro

"A Buccinasco - prosegue il primo cittadino - ricordiamo bene che, nel 2014, il boss Rocco Barbaro, considerato allora il referente della 'ndrangheta in Lombardia, fu assegnato dai servizi sociali del Tribunale proprio al gommista di via Toscanelli. Allora la nostra amministrazione si ribellò e l'allora sindaco Maiorano scrisse al ministro della giustizia, esprimendo forte preoccupazione per la scarcerazione di Barbaro e per la decisione dell’ufficio per l’esecuzione penale esterna di Milano di inserire 'u Sparitu' proprio in un’azienda della nostra città, da sempre terra di conquista della criminalità organizzata calabrese".