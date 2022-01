Chiuso l'Hollywood di Milano dopo i controlli anti covid

Musica dal vivo, balli e nessuna mascherina. In barba alle norme anti covid. Gli agenti della Pas hanno chiuso nella notte tra venerdì e sabato la storica discoteca Hoollywood di Milano, multando il titolare per il mancato rispetto delle regole per limitare la diffusione del covid.

Stando a quanto appreso, il blitz della polizia nel locale di corso Como 15 è scattato verso le tre. All'interno sono state trovate 200 persone senza mascherina, né distanziamento, che bevevano e ballavano con tanto di dj in console. Il proprietario è stato qundi multato con una sanzione da 400 euro - perché le feste nelle discoteche sono vietate fino al 31 gennaio - e da oggi, sabato 15 gennaio, è scattata la chiusura obbligatoria per 5 giorni.

Un'ora prima controlli identici erano stati portati a termine dagli agenti nel Tocqueville, altro locale famosissimo della zona. Lì i poliziotti hanno trovato 150 persone senza mascherina né distanziamento, che però erano ferme accanto ai tavoli ad ascoltare musica diffusa da un computer. Per il titolare è stata quindi staccata una multa da 400 euro, ma senza la sospensione temporanea della licenza.

Non è la prima volta che l'Hoollywood fa i conti con le norme anti covid. Già a settembre scorso la discoteca era stata chiusa per altri 5 giorni dalla polizia locale, che aveva rilevato una serie di irregolarità.