L'albergo chiuso dalla polizia a Milano (sigilli anche al ristorante dentro)

Sigilli all'albergo. Sigilli al ristorante interno. Giovedì mattina, su disposizione del questore di Milano, Giuseppe Petronzi, la polizia ha chiuso l'hotel Igiban di via Pellgrino Rossi, in zona Comasina. La licenza è stata sospesa per 15 giorni, perché l'albergo è ritenuto un "pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini".

Dai controlli messi a segno dal 2019 a oggi, infatti, la struttura - ha spiegato la questura in una nota - è risultata "frequentata da soggetti con vari precedenti penali e di polizia". Inoltre, tra aprile e dicembre 2022, gli agenti hanno verificato che non sempre gli ospiti erano registrati, come invece prevedono le norme. E proprio all'interno dell'hotel di via Rossi a novembre scorso gli investigatori del commissariato Lambrate avevano arrestato tre persone - un 36enne, un 43enne e un 64enne, tutti cittadini egiziani - che erano state trovate in una stanza con più di cento chili di sigarette di contrabbando.

Al momento del blitz, il personale Ats ha effettuato dei controlli anche nel ristorante dell'albergo, che prepara cibi cinesi. Anche per il locale è stata disposta la chiusura per le prossime due settimane e tutti gli alimenti presenti nelle cucine sono stati sequestrati.