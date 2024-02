Hotel chiuso dalla polizia a Milano

Clienti mai registrati. Documenti mai “inviati”. Mercoledì la polizia ha chiuso l’Hotel Lario di Milano, che si trova al civico 40 proprio di via Lario. La sospensione, di sette giorni, è stata decisa dal questore Giuseppe Petronzi ai sensi dell’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

La decisione è arrivata dopo che durante un controllo a fine gennaio gli agenti hanno scoperto che la titolare - una cinese di 48 anni - non aveva mai richiesto le credenziali d'accesso al sito necessario per comunicare all’ufficio alloggiati web le generalità degli ospiti.

Proprio per questo, contrariamente a quanto previsto dalla legge, la donna non avrebbe mai inserito i dati nel portale dal giugno del 2023 fino alle settimane scorse. Durante il controllo, si legge in una nota della questura, "è stata riscontrata la presenza presso l'hotel di persone con precedenti per reati contro la persona, reati inerenti alle armi e agli stupefacenti nonché resistenza a pubblico ufficiale".