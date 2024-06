Chiuso il bar senza licenza tra droga, risse e aggressioni

Troppi clienti con precedenti, tra reati legati alla droga, risse, violenza di genere e, poi, schiamazzi e aggressioni. Ma, soprattutto, l'assenza Segnalazione certificata di inizio attività, l'autocertificazione che consente di iniziare, modificare o cessare un’attività . Dopo due sospensioni della licenza, il questore di Milano ha decretato la cessazione dell'attività per l'Infiniti Club di via Cialdini 37, con ingresso da via Privata Montanari, a Milano.

A febbraio scorso le forze dell'ordine, durante un controllo, hanno sequestrato dentro al locale quattro grammi di marijuana. Poco dopo, i poliziotti sono intervenuti su segnalazione trovando un ragazzo con una ferita al volto, dovuta probabilmente a una rissa o a un'aggressione all'interno del Club.

A marzo, invece, gli agenti sono intervenuti su richiesta dei residenti: dentro al locale c'erano una trentina di persone in stato di alterazione a causa dell'alcol. I poliziotti sono stati aggrediti da un uomo e una donna, il primo è stato arrestato per violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, la seconda è stata indagata. I due agenti hanno riportato diverse ferite, con una prognosi di sette giorni.