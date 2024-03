La discoteca chiusa (di nuovo) da polizia e carabinieri

Sangue e musica. Il locale "La Kalle club" di Rozzano, in via Curiel, è stato chiuso per 15 giorni su ordine del questore di Milano, Giuseppe Petronzi. La decisione è arrivata ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza "per contrastare i fenomeni di criminalità".

A inizio dicembre 2023 i carabinieri di Rozzano erano intervenuti fuori dal circolo dopo che un 40enne era stato accoltellato e colpito a martellate da alcuni aggressori poi scappati. A fine gennaio del nuovo anno, invece, sempre davanti alla discoteca, un uomo era stato ferito a bottigliate in testa e i militari avevano arrestato poco dopo il responsabile del raid.

Il locale, si legge in una nota della questura, in passato è già stato destinatario di due decreti di sospensione della licenza durante la precedente gestione e con una diversa denominazione.