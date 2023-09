Il questore chiude un locale in zona Stazione Centrale a Milano

Il questore di Milano Giuseppe Petronzi ha decretato la sospensione per 10 giorni della licenza per la conduzione del locale “Made in Calabria”, in via Vitruvio a Milano. La decisione nasce nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalle forze dell'ordine per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell'articolo 100 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),

Venerdì mattina, gli agenti del commissariato Garibaldi Venezia hanno notificato la sospensione al titolare dell'attività. Questo perché, riferisce via Fatebenefratelli in una nota, ad agosto, dopo un'attività svolta dagli agenti della Squadra Mobile in via Vitruvio, i poliziotti hanno arrestato per droga un italiano di 55 anni con precedenti, trovato con tre dosi di cocaina. L'uomo, senza avere nessun titolo, serviva i clienti del locale in questione.

L'articolo 100 del Tulps prevede che il questore possa sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.