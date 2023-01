Risse tra buttafuori e clienti, il questore chiude un locale

Il questore di Milano Giuseppe Petronzi, nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalle forze dell’ordine per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza per la conduzione del “Vip Club” in via Granelli 55 a Sesto San Giovanni (Milano).

Giovedì sera i poliziotti del Commissariato di Sesto hanno notificato la sospensione per 15 giorni della licenza al titolare del locale, ex “Queen Pub”. Durante lo scorso anno, i poliziotti e i militari dei carabinieri hanno effettuato numerosi interventi per diverse risse tra buttafuori e clienti del locale con l’intervento del personale del 118 che ha trasportato in ospedale le vittime.

L’articolo 100 del Tulps prevede che il questore possa sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.