Chiude definitivamente la discoteca abusiva nel Milanese

Aggressioni, schiamazzi, un locale abusivo per cui era già stato emesso un ordine di cessazione dell'attività a dicembre. Chiude definitivamente il Malavida Aps di via dell'Artigianato 18 a Vimodrone. Il provvedimento, emesso dal questore di Milano Bruno Megale, è stato notificato al legale rappresentante dell'attività venerdì 28 giugno.

Troppe le chiamate alle forze dell'ordine negli ultimi mesi. Il 5 maggio scorso i carabinieri sono intervenuti al Malavida perché un uomo, ubriaco, era stato ferito alla testa. Il cliente del locale era cosciente e collaborativo e ha spiegato che durante la festa in corso era stato aggredito da un addetto alla sicurezza, secondo lui senza ragione. Il titolare, in quell'occasione, aveva spiegato che la lite era iniziata all'interno della sua attività a causa del comportamento molesto dell'uomo che avrebbe aggredito uno degli addetti alla sicurezza.

L'11 maggio al Malavida era stato organizzato un evento con la partecipazione di circa 300 persone a cui veniva chiesta una quota di 35 euro per partecipare. I carabinieri, durante un controllo, avevano constatato che gli addetti alla sicurezza erano sprovvisti di tesserino di riconoscimento obbligatorio secondo la normativa. Inoltre, alla richiesta dei militari di visionare il registro dei soci, il titolare si era rifiutato. Simile circostanza era stata riscontrata la notte del 25 maggio. I residenti della zona avevano presentato anche un esposto per schiamazzi, urla e musica ad alto volume con grave disturbo della quiete e del riposo notturno per la notte tra l'11 e il 12 maggio.