Shaboo e cocaina tra le birre: market chiuso dalla polizia

Cibi, bevande e droga. Il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha sospeso per 15 giorni la licenza di "Mr Alimentari", mini market di viale Giovanni da Cermenate. Il decreto è stato emesso ai sensi dell'articolo 100 del Tulps, che dà alla polizia la possibilità di chiudere gli esercizi pubblici che rappresentano un pericolo per l'ordine pubblico.

Il titolare, un cittadino bangladese di 40 anni, era stato arrestato a fine novembre dagli agenti del commissariato Scalo Romana, dopo che nella cantina del locale erano stati trovati 2 grammi di cocaina e 11 di shaboo nascosti tra le bottiglie di birre. In un'altra stanza adibita a studio erano invece stati scoperti e sequestrati 0,5 grammi di cocaina, 5 pipe in vetro e 340 euro in contanti. All’interno di un furgone di proprietà dell’uomo, parcheggiato nei pressi del minimarket, c'erano invece un bilancino di precisione e un rotolo di carta alluminio utile al confezionamento delle dosi.

Il titolare, stando a quanto riferito da via Fatebenefratelli, ha anche "diversi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio e la persona e un avviso orale emesso dal questore". Già ad agosto scorso il suo locale era stato chiuso per 10 giorni.