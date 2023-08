Il matrimonio finisce a colpi di pistola: la polizia chiude un locale a NoLo

Quindici giorni di stop. Il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza del mini market "City" di via Giulio e Corrado Venini a Milano, nel quartiere NoLo. La chiusura, ai sensi dell'articolo 100 del Tulps, è arrivata dopo che la notte dello scorso 31 luglio gli agenti erano intervenuti proprio fuori dal locale dopo che nelle vie di zone era stata segnalata l'esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco.

I poliziotti avevano poi ricostruito che i responsabili erano alcuni ragazzi fermati, in abito elegante, davanti al market, che avevano deciso di celebrare così - a modo loro - un matrimonio. Nei guai erano finiti un 25enne italiano nato in Egitto che era stato denunciato per accensioni ed esplosioni pericolose e porto di armi e oggetti atti ad offendere, un 19enne italiano indagato anche lui per porto di armi e oggetti atti ad offendere un 23enne italiano nato in Egitto accusato di resistenza. Un quarto giovane - un 25enne italiano di origini egiziane - era invece stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato dopo aver spaccato la volante che lo aveva portato in Questura.

In un'auto parcheggiata poco distante, e di proprietà di uno dei ragazzi fermati fuori dal market, gli agenti avevano poi sequestrato una mazza da baseball di 60 centimetri e una pistola a salve, la stessa utilizzata per sparare tra via Nicola d'Apulia e piazza Morbegno.