Rapinatori, spacciatori e ladri: chiude il bar pieno di malviventi

Troppi clienti con precedenti e troppi interventi dei carabinieri. Il questore di Milano, Bruno Megale, ha sospeso per 15 giorni la licenza al circolo privato Mazazik Club di via Galvani 5 a Segrate. La sospensione è stata notificata dai militari mercoledì pomeriggio al presidente del circolo.

Una serie di casi che hanno necessitato dell’intervento delle forze dell’ordine dentro al locale o nei pressi. A partire dallo scorso ottobre quando i carabinieri di Segrate sono intervenuti perché un cliente del Mazazik di fronte al locale e a bordo della sua moto aveva esploso in aria 15 colpi di pistola. Poi, sempre nel 2023, durante un semplice controllo i militari avevano trovato addosso a uno dei clienti del bar 430 e una chiave di una macchina. I carabinieri avevano perquisito l’auto: dentro c’erano coltelli, diverse munizioni calibro 12 e altri oggetti utili a scassinare porte. L’uomo aveva vari precedenti ed era stato arrestato essendo anche destinatario di due ordini di custodia cautelare. Inoltre, era stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, riciclaggio e porto abusivo di armi. La targa sulla macchina apparteneva a una seconda auto rubata, mentre dai controlli eseguiti sul telaio la stessa risultava denunciata per appropriazione indebita.

All’inizio di aprile 2024 i carabinieri avevano notato nei pressi del locale due persone che alla loro vista erano scappate, scavalcando un muro di recinzione. Uno dei due era stato bloccato dopo essere caduto per circa cinque metri. Accanto a lui diverse tracce di sangue e una pistola carica avvolta in un foglio di plastica. L’uomo aveva con sé un cellulare e una patente di guida che, ha spiegato, apparteneva a una persona con cui aveva litigato poco prima all’interno del Mazazik, oltre che 0.46 grammi di cocaina. L’arma proveniva da un furto in abitazione. Dopo l’arrivo dei soccorsi, l’uomo era stato arrestato per porto illegale e denunciato per ricettazione.