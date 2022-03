"Chili di droga in negozio": chiuso Pleasures Skateboard

Chiuso Pleasures Skateboard di via Fara, 7, zona Stazione Centrale. Il questore di Milano ha sospeso la licenza del negozio per 15 giorni, dopo che la polizia ha rinvenuto all'interno circa 5 chili di hashish e circa 4 di marijuana, oltre a 10mila euro in contanti.

Durante un controllo dello scorso mese, gli agenti avevano trovato, nascosti tra seminterrato, magazzino e in un soppalco, un totale di 9,4 chili di stupefacente. I 10mila euro in contanti, invece, erano stati scoperti tra i cuscini di un divanetto.

Il 17 marzo gli agenti del commissariato Garibaldi Venezia hanno notificato ai gestori del negozio la sospensione della licenza per 15 giorni.