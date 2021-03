Durante la messa in piega arriva la polizia, per parrucchiere (e clienti) finisce male

"Blitz" della polizia in un salone di via Casati. Multa per titolare e due clienti

La segnalazione anonima, il controllo e le multe. Blitz lunedì sera in un salone di via Felice Casati a Milano, dove i poliziotti hanno bloccato un parrucchiere al lavoro, con due clienti all'interno del locale.

L'intervento degli agenti è scattato verso le 19.30, di un giorno di chiusura tra l'altro, dopo che qualcuno ha effettuato una "soffiata" su YouPol, l'app della polizia di Stato che permette ai cittadini di fare segnalazioni in forma anonima.

Al loro arrivo nel negozio, in zona Porta Venezia, gli agenti hanno identificato il titolare - un italiano 47enne - e i due clienti, una donna che stava facendo la messa in piega e un ragazzo che era in attesa del suo turno. Per i tre sono scattate le sanzioni previste dalle norme anti covid, che in zona rossa impongono ai saloni di restare chiusi. Inoltre il locale, su disposizione della Questura, dovrà tenere la saracinesca giù per cinque giorni.

La stessa sorte nel weekend era toccata a un altro parrucchiere, un 28enne cinese che era stato sorpreso a lavorare all'interno del suo negozio di Carugate. Il ragazzo, avevano accertato i militari, faceva entrare i clienti del retro e nel salone erano state trovate due anziane di 84 anni.