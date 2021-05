La 'banda del pezzotto' e i 2mila multati per l'abbonamento abusivo a Sky e Mediaset

In 22 gestivano i centri di trasmissione, in 900 vendevano gli abbonamenti - chiaramente illegali - e in oltre 2mila beneficiavano di quegli stessi abbonamenti. Era una vera e propria azienda, ma del "pezzotto", quella scoperta dalla guardia di finanza di Paderno Dugnano nell'operazione "Switch off", che ha spento - "switch off", appunto - un mega giro di pirateria con contenuti riservati di Sky e Mediaset.

Le due centrali di trasmissione Iptv, "Internet protocol television", sono state localizzate nel Canton Ticino e a Messina e - spiegano gli investigatori in una nota - erano gestite da 22 persone, tutte italiane, di cui due residenti in Svizzera.

Gli indagati, che devono rispondere dell'accusa di associazione per delinquere aggravata dalla transnazionalità, vendevano e distribuivano "flussi audio video decriptati a circa 900 rivenditori, reseller, che, a loro volta, li immettevano nella disponibilità di una moltitudine di clienti", che pagavano cifre tra i 10 e i 15 euro al mese per "visionare illegalmente i contenuti 'piratati' delle principali piattaforme pay tv, tra cui programmi on demand, eventi sportivi live, film e spettacoli di intrattenimento", per un danno alle aziende del settore stimato dai finanzieri in almeno 130 milioni di euro.

Le fiamme gialle meneghine hanno anche sottoposto a sequestro i conti utilizzati dagli indagati per incassare gli abbonamenti "pezzotti", che avrebbero fruttato ai 22 circa un milione di euro nel corso del tempo.

I finanzieri - sottolineano dalla Gdf in una nota - hanno segnalato all'autorità giudiziaria anche i 900 reseller, "nei confronti dei quali scatterà una multa da 2.582 a 25.822 euro", e sanzioneranno i 2mila clienti identificati con multe da 1.032 euro.