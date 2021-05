Il ristorante che 'sfida' le norme anti covid: chiuso per la seconda volta in 3 settimane

Chiuso un locale di via Bronzetti, già sanzionato lo scorso 15 aprile. In sala 13 clienti

Chiuso il 15 aprile. Chiuso, un'altra volta, il 9 maggio. È il particolare "record" di un noto ristorante di via Fratelli Bronzetti a Milano, sanzionato per due volte nel giro di 24 giorni dalla polizia sempre per il mancato rispetto delle norme anti covid.

L'ultimo intervento è avvenuto alle 23.40 di domenica, quando una Volante del commissariato è passata davanti al locale e ha notato che all'interno c'erano ancora i clienti. I poliziotti hanno identificato i 13 presenti ai tavoli - sette donne e sei uomini - e hanno multati tutti perché erano fuori casa ben oltre l'orario del coprifuoco e perché le regole vietano ancora di cenare e pranzare all'interno dei locali. Stesso destino per il titolare, un italiano di 58 anni, che dovrà pagare una sanzione da 400 euro e restare chiuso per i prossimi 5 giorni.

Lo scorso 15 aprile, quando la Lombardia era ancora in zona arancione - e i locali potevano lavorare soltanto con asporto e consegne - le scene erano state praticamente identiche. Nella sala, dopo una segnalazione anonima alla polizia, erano stati identificati 26 clienti, che erano tranquillamente seduti ai tavoli. Anche lì stesso epilogo: multe per tutti e chiusura obbligatoria per cinque giorni.