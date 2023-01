Sporcizia, irregolarità (e un lavoratore in nero): chiuso ristorante di Milano

Maxi multa e serranda giù. I carabinieri hanno chiuso mercoledì sera un ristorante a Milano, con una sospensione immediata dell'attività, dopo aver scoperto all'interno del locale la "mancanza dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza", oltre che un lavoratore impiegato in nero.

I militari erano impegnati in un maxi controllo in zona stazione Centrale - più di 500 persone controllate, 8 denunciate per reati legati all'immigrazione - e hanno deciso di passare al setaccio il ristorante, che si trova in via Settembrini. Il titolare, un 44enne del Bangladesh, è stato multato con una maxi sanzione di 26.076 euro e indagato dopo che è stato scoperto un dipendente in nero - e per di più senza permesso di soggiorno - e dopo che sono state riscontrate carenze igienico sanitarie.

Multa e denuncia anche per una 42enne cittadina cinese responsabile di un centro massaggi di via Napo Torriani. Anche lei, si legge in una nota dell'Arma, è accusata di "violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro". Nel centro, oltre alla "carenza dei requisiti igienico sanitari", è stato scoperto un lavoratore irregolare. La donna dovrà pagare una multa di 8.400 euro.