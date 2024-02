La polizia chiude la famosa discoteca di Milano

Quindici giorni di stop. La polizia ha sospeso per due settimane la licenza del locale "Sound Milano", ristorante e discoteca di via Piero e Alberto Pirelli molto nota in zona Bicocca. Il decreto è stato firmato dal questore Giuseppe Petronzi nell'ambito - si legge in una nota della questura - "dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla polizia per contrastare i fenomeni di criminalità".

La sospensione della licenza, prevista dall'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, scatta nelle occasioni in cui le forze dell'ordine ravvisino potenziali problemi di ordine pubblico collegati all'esercizio pubblico.

La chiusura è arrivata dopo che a fine dicembre nel "Sound Milano" si è verificata una maxi rissa tra quaranta clienti e alcuni degli addetti alla sicurezza del locale. Lo scontro era poi finito con due feriti - entrambi denunciati -, che erano finiti in ospedale con prognosi di 15 e 60 giorni.

"Il locale - ha ricostruito la questura - è stato in passato destinatario di un provvedimento di revoca della licenza, emesso a novembre del 2021, durante la gestione dell’attuale socio unico". Nel corso delle precedenti gestioni c'erano invece state altre due sospensioni.