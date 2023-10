Donna muore sotto un treno: chiuso tratto della metro M1

Una donna di 56 anni si è gettata sotto un treno della linea M1. Il fatto è accaduto poco prima delle 10. La donna si è tolta la vita sui binari della metro rossa. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco.

La linea metropolitana M1 è stata chiusa tra le stazioni di San Leonardo e Rho Fiera dopo un suicidio in prossimità di Molino Dorino in direzione Sesto San Giovanni. L’azienda di trasporti comunica che sono disponibili bus sostitutivi per il collegamento nel tratto in questione.

Queste le fermate:

a San Leonardo e Molino Dorino i bus si fermano in corrispondenza della fermata della linea Nm1

a Pero, si fermano sulla strada statale del Sempione (in corrispondenza della fermata della linea 528)

a Rho Fiera, si fermano in corrispondenza della fermata delle linee 542 e 561, di fronte alla stazione dei treni

Le tratte Sesto Fs - San Leonardo e Sesto Fs - Bisceglie sono regolarmente in servizio, anche se Atm annuncia possibili ritardi e tempi d’attesa prolungati. Il consiglio per chi viaggia da Milano verso la fiera è quello di utilizzare le linee S.

Dove e come chiedere aiuto

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.