La discoteca chiusa sei volte in sei anni abbassa di nuovo la serranda

Non erano bastati i sei decreti di sospensione che si sono susseguiti tra il 2017 e il 2023. Il Vip Club di Sesto San Giovanni ha ricevuto oggi una nuova revoca della licenza. La discoteca, infatti, è da anni terreno fertile per risse e pestaggi, con una clientela che colleziona precedenti penali. In alcuni episodi le risse sono iniziate all’interno del locale per poi proseguire fuori anche con la partecipazione dei buttafuori.

Il locale di via Granelli, al civico 55, conosciuto qualche anno fa come Queen Pub, abbassa momentaneamente la serranda dopo una serie di interventi da parte degli agenti di polizia. A luglio, infatti, a causa di una lite una persona è stata trasportata in ospedale ricevendo una prognosi di sette giorni.

Pochi giorni fa, invece, quattro volanti sono dovute intervenire per sedare diverse risse nei pressi del Vip Club. Gli agenti hanno fermato alcuni cittadini sudamericani con precedenti penali per reati contro la persona e per violazione alla normativa sugli stranieri. A pochi passi dal luogo della rissa un uomo riverso a terra con una ferita alla testa, accanto a lui un forchettone, usato come arma. La vittima è stata trasportata in codice rosso con una prognosi di 30 giorni.