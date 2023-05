Lavori sull'A1, chiusure programmate per alcune uscite

Chiusure notturne lungo la A1 Milano-Napoli in programma nei prossimi giorni. In particolare, nella notte tra il 9 Nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 maggio, dalle 21 alle 5, sarà chiuso il ramo d'ingresso di Melegnano verso Bologna. In alternativa, Autostrade per l'Italia consiglia di entrare a San Giuliano Milanese sulla stessa A1 o a Vizzolo Predabissi sulla A58 (Tangenziale Esterna). La chiusura è necessaria per lavori di manutenzione della segnaletica stradale.

Nella stessa notte (9-10 maggio) agli stessi orari (21-5), sarà chiusa anche la stazione di Basso Lodigiano, in entrata e in uscita. In alternativa si possono utilizzare le stazioni di Casalpusterlengo e Piacenza Sud. In questo caso, la chiusura è necessaria per attività d'ispezione delle barriere di sicurezza e della pavimentazione.

Per questa stessa ragione, infine, nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 maggio (sempre dalle 21 alle 5) sarà chiusa la stazione di San Donato Milanese in uscita per chi proviene dalla A51 (Tangenziale Est di Milano). In alternativa si può proseguire lungo il raccordo A1/A51 e invertire il senso di marcia a San Giuliano Milanese.