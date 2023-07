Il calendario delle chiusure in A4 e A8 per ampliare la corsia dinamica

Chiusure notturne programmate per consentire l'ampliamento della quarta corsia dinamica lungo l'A4 e l'A8 nell'area milanese. Lo comunica Autostrade per l'Italia. La prima notte (dalle 21 alle 5) sarà quella tra mercoledì 26 e giovedì 27 luglio. Sull'A4 sarà chiuso il tratto compreso tra Viale Certosa e Cormano verso Brescia. Sull'A8, invece, il ramo d'allacciamento sull'A4 per chi proviene dai Laghi ed è diretto verso Brescia.

Per chi viaggia verso Brescia lungo l'A4, ci sarà uscita obbligatoria a Viale Certosa. Il consiglio di Autostrade per l'Italia è di rientrare dallo stesso svincolo immettendosi però sull'A8 verso i Laghi, proseguire sulla tangenziale Nord (A52), seguire le indicazioni per Monza, proseguire sulla sp 35 (Milano-Meda) e rientrare sull'A4 a Cormano. Per chi viaggia dai Laghi lungo l'A8, il consiglio è di uscire a Fiera Milano e immettersi sull'A52 (tangenziale Nord), imboccare la sp 35 (Milano-Meda) e rientrare in A4 a Cormano.

Chiusure inverse la notte successiva, tra il 27 e il 28 luglio, sempre dalle 21 alle 5. Sull'A4 sarà chiuso il tratto Cormano-Viale Certosa verso Milano e Torino. Contemporaneamente, dalle 20 alle 5, sarà chiusa l'area di servizio Novate Nord, inclusa in quel tratto. Chi proviene da Brescia uscirà obbligatoriamente a Cormano: potrà poi immettersi sulla sp 35 Milano-Meda e sulla A52, tangenziale Nord, seguendo le indicazioni per l'A50 (tangenziale Ovest). Cormano sarà chiuso in entrambe le direzioni.

Che cos'è la corsia dinamica

L'A4 tra Viale Certosa e Cormano è interessata dalla nuova corsia dinamica, recentemente inaugurata. In pratica, il percorso è normalmente a tre corsie per senso di marcia, più una corsia d'emergenza che, però, è "pronta" a essere aperta e diventare quarta corsia se le condizioni del traffico lo richiedono (ad esempio, si sta formando una coda) e se in quel momento la corsia non è occupata da veicoli in sosta o altro. Tutto questo grazie a una rete d sensori, telecamere e laser in grado di "leggere" in tempo reale la situazione. Agli utenti viene segnalata l'apertura o chiusura della corsia al normale transito, tramite pannelli informativi posizionati lungo la tratta.