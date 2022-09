Chiude (per manutenzione) un pezzo di autostrada alle porte di Milano

Il tratto di autostrada A4 compreso o tra Sesto San Giovanni e l'allacciamento con la tangenziale est di Milano (in direzione Brescia) sarà chiuso i tra le 23 e le 5 nelle notti di lunedì, martedì e mercoledì 14 settembre per consentire lavori di manutenzione. Il fatto è stato reso noto da società autostrade che ha sottolineato che, inoltre, sarà chiuso (in entrambe le direzioni) lo svincolo in entrata di Sesto San Giovanni mentre rimarrà aperto al traffico il nodo A51/A4 per chi proviene dalla tangenziale est (da Bologna) ed è diretto sulla A4 Torino/Trieste, verso Venezia.

L'azienda ha predisposto dei percorsi alternativi: "dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco, la A52 Tangenziale nord di Milano verso Monza, immettersi poi su viale Guglielmo Marconi, viale delle Industrie, viale Gian Battista Stucchi, percorrere la SP13 seguendo le indicazioni per A4 Torino/Trieste e rientrare sulla A4 alla stazione di Agrate, per un itinerario totale di circa 12,5 km".

Non solo, nelle due notti di giovedì e venerdì 16 settembre (tra le 22 e le 5 del mattino) sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A51 tangenziale est di Milano e l'allacciamento con la A52 tangenziale nord, verso Torino.

Anche in questo caso società Autostrade ha predisposto un percorso alternativi: "Dopo la deviazione obbligatoria sulla A51 Tangenziale est verso Bologna, si consiglia di uscire allo svincolo 11 e seguire le indicazioni per la Tangenziale nord in direzione A4 Torino-Trieste. In ulteriore alternativa, uscire alla stazione di Agrate nord, percorrere la SP13 verso Monza-Vimercate per 4,5 km, immettersi su viale Gian Battista Stucchi, viale delle Industrie, viale Enrico Fermi e Via Guglielmo Marconi per un totale di 9,2 km, seguendo le indicazioni per A4 Torino con successiva immissione in A4 Torino-Trieste".