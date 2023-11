Lavori sull'A7 e sulle Tangenziali Est e Nord, il calendario delle chiusure

Previste alcune chiusure notturne sull'autostrada A7 (Serravalle) Milano-Genova, sull'A51 (Tangenziale Est) e sull'A52 (Tangenziale Nord), tra fine novembre e inizio dicembre. Il calendario è stato diffuso dalla società Milano-Serravalle, che gestisce le tre arterie, con l'avvertimento che, in caso di maltempo, le chiusure potrebbero slittare al primo giorno utile successivo.

Le chiusure lungo l'A7

Lungo l'A7 Milano-Genova, per lavori sulla segnaletica orizzontale, è prevista la chiusura della carreggiata nord (verso Milano) da Casei Gerola a Gropello Cairoli, compresa l'area di servizio Dorno Est, dalle 23 alle 5 nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 novembre. Per lavori sulla segnaletica verticale, invece, sarà chiuso, nella notte tra giovedì 30 novembre e venerdì 1 dicembre (dalle 22 alle 5) lo svincolo in uscita per Casei Gerola da entrambe le carreggiate dell'A7. Lo svincolo più vicino è quello di Castelnuovo Scrivia. Infine, per lavori di pavimentazione, sarà chiuso al traffico lo svincolo di interconnessione A7-A21 in uscita verso Torino da entrambe le carreggiate dell'A7, dalle 22 di venerdì 1 dicembre alle 6 di sabato 2 dicembre. In alternativa si può utilizzare il casello di Tortona.

La Est chiusa per 4 notti

Per quanto riguarda la Tangenziale Est, dalle 22 di lunedì 27 novembre alle 5 di venerdì 1 dicembre (dunque per quattro notti consecutive), non si potrà entrare a Segrate verso Bologna e a Lambrate verso Usmate velate, per lavori di manutenzione viaria. Negli stessi orari, proveniendo da Usmate Velate, non si potrà uscire né a Segrate né a Lambrate. Soltanto verso Bologna, poi, la notte successiva (dalle 23 di venerdì 1 dicembre alle 5 di sabato 2 dicembre) non si potrà entrare a Segrate verso Bologna.

Le chiusure lungo la Nord

Infine, lungo la Tangenziale Nord, per completare la riqualificazione della Rho-Monza, dalle 22 di martedì 28 novembre alle 6 di mercoledì 29 novembre sarà chiusa al traffico la carreggiata nord, dirzione Rho, con obbligo di uscita a Cormano-Bollate. Per lavori sugli impianti di smaltimento acque, dalle 22 di giovedì 30 novembre alle 6 di venerdì 1 dicembre e poi ancora dalle 23 di venerdì 1 alle 6 di sabato 2 dicembre, sarà chiusa al traffico la carreggiata nord, direzione Rho, tra Sesto San Giovanni - viale Italia e Sesto San Giovanni 1 maggio Monza Centro.