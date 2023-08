Quinta corsia a Lainate: chiuso per una notte l'allacciamento tra A8 e A9

Nella notte tra giovedì 31 agosto e venerdì 1° settembre, dalle 21 alle 5, lungo l'autostrada A9, sarà chiuso l'allacciamento con l'A8 per chi proviene da Como ed è diretto verso Milano.

Lo comunica Autostrade per l'Italia. La chiusura si rende necessaria per consentire i lavori d'ampliamento alla quinta corsia. In alternativa, per chi proviene da Como, dopo la deviazione obbligatoria verso Varese si può uscire a Legnano e rientrare verso Milano.