Chiuso per lavori un tratto di autostrada. I percorsi alternativi

Chiusure notturne sull'autostrada A8 Milano-Varese e sul raccordo Fiera Milano per consentire i lavori di ampliamento alla quinta corsia. Lo rende noto Autostrade per l'Italia. I provvedimenti interessano la notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre.

Nello specifico, dalle 23 di sabato 29 ottobre alle 7 di domenica 30 ottobre sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con l'A9 (Lainate-Como) e l'uscita Fiera Milano, verso Milano. Di conseguenza sarà chiusa anche l'area di servizio Villoresi Ovest. Da Varese ci sarà una deviazione obbligatoria sull'A9 verso Como: si può quindi uscire a Origgio e percorrere la strada provinciale 233 Varesina verso Milano. Da Como ci sarà una deviazione obbligatoria sull'A8 verso Varese: si può quindi uscire a Legnano e percorrere la strada statale 33 del Sempione verso Milano.

Per chi proviene da Rho, sul raccordo Fiera Milano sarà chiuso il ramo di allacciamento sull'A8 verso Varese. Mentre sul ramo d'allacciamento A52 (Tangenziale Nord) sarà chiuso, per chi proviene da Monza, il ramo sull'A8 verso Varese. In alternativa, Autostrade per l'Italia consiglia vari itinerari. Dal raccordo Fiera e dalla A52 verso Varese, percorrere la statale del Sempione ed entrare in A8 a Legnano. Dal raccordo Fiera verso Milano, percorrere l'A52 verso Monza, uscire a Baranzate e percorrere la provinciale Varesina. Dal raccordo Fiera e A52 verso Como, uscire a Baranzate, percorrere la provinciale Varesina verso Varese ed entrare in A9 a Origgio. L'uscita (da Milano) di Origgio Ovest sull'A8 verrà chiusa.

Chiude anche A8 verso Varese

Inoltre, da mezzanotte alle 7 di domenica 30 ottobre sarà chiuso, sull'A8, il tratto Fiera Milano-allacciamento con A9 verso Varese. E sarà anche chiusa la stazione di servizio Villoresi Est. Da Milano, verso Varese, uscita obbligatoria a Fiera Milano. Da lì ci si può immettere sul raccordo Fiera verso Rho e, lungo il Sempione, seguire le indicazioni per Varese, rientrando in A8 a Legnano. Da Milano verso Como, sempre dopo l'uscita obbligatoria a Fiera Milano, ci si immette sull'A52 verso Monza, si esce a Baranzate e si segue la Varesina rientrando in A9 a Origgio.