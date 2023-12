Chiude lo svincolo dell'autostrada A4

Chiusura annunciata dello svincolo di Agrate Brianza sull'autostrada A4 (Torino-Trieste) per una notte, tra il 20 e il 21 dicembre. Lo rende noto Autostrade per l'Italia.

In particolare, dalle 21 di mercoledì 20 dicembre alle 5 di giovedì 21 dicembre, la stazione di Agrate Brianza sarà chiusa in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Brescia (per lavori di pavimentazione) e in uscita per chi proviene da Milano (per lavori di manutenzione della segnaletica verticale).

In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni di Cavenago-Cambiago e Trezzo sull'Adda. Sarà inoltre chiusa l'area di servizio Brianza Sud nel tratto tra Agrate e Cavenago verso Brescia.