Chiude lo svincolo dell'autostrada A4

Per permettere la realizzazione dei lavori di pavimentazione, nelle notti di mercoledì 13 e giovedì 14 dicembre (dalle 21 alle 5) sarà chiuso il tratto della A4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Monza in direzione Brescia. La stazione di Sesto sarà chiusa in entrambe le direzioni, sia verso Brescia, sia verso Milano.

Ai viaggiatori si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, di immettersi sulla SS36 e poi sulla A52 tangenziale Nord di Milano. A quel punto si consiglia di rientrare sulla A4 a Monza per poi proseguire verso Brescia. Nella direzione opposta, verso Milano, è consigliata l’entrata di Cormano.