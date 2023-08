Lavori in corso, chiusure in autostrada per tre notti di seguito

Ancora chiusure notturne sull'autostrada A8 dei Laghi per consentire, questa volta, lavori sulla pavimentazione. Lo segnala con una nota Autostrade per l'Italia.

La prima chiusura è prevista dalle 21 di martedì 29 agosto alle 5 di mercoledì 30 agosto: saranno chiusi i rami d'uscita Legnano-Rescaldina per chi proviene da Milano. Si consiglia, in alternativa, di uscire a Castellanza. Seconda chiusura dalle 21 di mercoledì 30 agosto alle 5 di giovedì 31 agosto, dunque la notte successiva: questa volta, sempre per chi proviene da Milano, sarà chiusa l'uscita di Castellanza e si consiglia di utilizzare quella di Legnano.

Infine, dalle 21 di giovedì 31 agosto alle 5 di venerdì 1° settembre, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, ma questa volta in entrata verso Varese. Il consiglio è di entrare in autostrada a Legnano.