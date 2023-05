"Troppi psicofarmaci nel Cpr di Milano": il Pd pronto a chiedere la chiusura della struttura

Chiudere il Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) milanese di via Corelli, spesso oggetto di polemica per le condizioni di detenzione presenti. Lo chiedono diversi consiglieri comunali del Partito democratico (e uno della Lista Sala), che presenteranno un ordine del giorno per chiedere lo smantellamento della struttura. L'annuncio arriva dopo la seduta di commissione welfare in cui si è parlato di Cpr con la presentazione dell'inchiesta 'Rinchiusi e sedati' di Altreconomia sull’uso di psicofarmaci nei Cpr italiani.

"Siamo venuti a conoscenza di una situazione ancora più grave rispetto a quella che immaginavamo. In particolare, i dati sul consumo di psicofarmaci sono nettamente maggiori rispetto a quelli di tutta Italia". Di qui la decisione di chiedere l'immediata chiusura del Cpr. La comunicazione ha, come prime firme, quelle di Daniele Nahum e Alessandro Giungi, presidente e vicepresidente della sottocommissione carceri. Le altre firme sono di Marco Fumagalli (Lista Sala) e dei consiglieri del Pd Roberta Osculati, Simonetta D’Amico, Monica Romano, Natascia Tosoni, Federico Bottelli, Michele Albiani, Diana De Marchi, Luca Costamagna, Angelica Vasile, Valerio Pedroni e Beatrice Uguccioni.