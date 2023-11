Chiude uno svincolo sull'autostrada alle porte di Milano

Per lavori, sarà chiuso per una notte il raccordo milanese di allacciamento sull'A4 da viale Certosa. Lo rende noto Autostrade per l'Italia.

La chiusura avverrà dalle 21 di giovedì 30 novembre alle 5 di venerdì 1 dicembre. Chi proviene da Milano città troverà chiuso il raccordo in direzione Torino. In alternativa, Autostrade suggerisce di immettersi sull'A8 Milano-Varese, invertire il senso di marcia allo svincolo Fiera Milano, uscire allo svincolo Cascina Merlata (direzione Milano) e immettersi sull'A4 a Pero.

La chiusura è necessaria per consentire attività di ispezione della segnaletica verticale,