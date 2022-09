Chiude uno svincolo sull'autostrada alle porte di Milano

Lo svincolo della Fiera sull'autostrada A8 resterà chiuso al traffico tra le 22 e le 5 nelle notti tra lunedì e martedì 6 settembre. La chiusura riguarderà il tratto utilizzato dai viaggiatori provenienti da Milano e diretti a Rho e, precisano da società Autostrade attraverso una nota, servirà per "consentire attività di ispezione delle opere d'arte".

Per ovviare alla chiusura sono stati predisposti percorsi alternativi. I viaggiatori potranno seguire le indicazioni per Torino, uscire allo svincolo Pero e seguire le indicazioni per A50 Tangenziale ovest di Milano; non solo, potranno immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano in direzione di Monza e invertire il senso di marcia presso lo svincolo di Baranzate.

Dalle 22 alle 5 di venerdì 9 novembre, invece, sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in entrata verso Varese. I viaggiatori diretti verso Varese potranno utilizzare lo svincolo di Castellanza.