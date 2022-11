Trasporto eccezionale: chiude allacciamento con la tangenziale di Milano

Un tir incaricato di un trasporto eccezionale, ingombrante: per questa ragione ci saranno alcune chiusure notturne lungo l'Autostrada A4 e nel ramo di allacciamento con la Tangenziale Est di Milano. Dalla mezzanotte alle 5 di mercoledì 9 novembre.

- Nello specifico sulla A4 Milano-Brescia, per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalla mezzanotte alle 5 di mercoledì 9, sarà chiusa la stazione di Agrate, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa, Autostrade per l'Italia consiglia:

in entrata verso Milano, percorrere la viabilità ordinaria in direzione viale Guglielmo Marconi, seguendo le indicazioni per A4 verso Torino; in ulteriore alternativa, percorrere la viabilità ordinaria fino allo svincolo di Carugate della A51 Tangenziale est e immettersi sulla A4 attraverso il nodo A51/A4;



in uscita per chi proviene da Brescia, uscire alla stazione di Cavenago; in ulteriore alternativa, uscire alla stazione di Monza, percorrere viale Guglielmo Marconi, viale delle Industrie e Viale Gian Battista Stucchi, in direzione di Agrate;

- Per chi proviene da Venezia sarà chiuso il ramo di allacciamento con la A51 Tangenziale est di Milano, verso Bologna.

In alternativa, immettersi sulla A58 Teem Tangenziale est esterna di Milano e seguire le indicazioni per la A1 Milano-Napoli, direzione Bologna; in ulteriore alternativa, uscire alla stazione di Pessano con Bornago sulla A58 Teem, percorrere la SP13 e seguire le indicazioni per A51 Tangenziale est, in direzione di Bologna.



