L'agente Christian Di Martino è uscito dall'ospedale

La fine dell'incubo. È stato dimesso mercoledì dall'ospedale Niguarda di Milano Christian Di Martino, il poliziotto che era stato ferito la notte tra l'8 e il 9 maggio alla stazione di Lambrate da un uomo - il 37enne Hasan Hamis - che stava lanciando pietre contro un treno e contro i passanti. Nel tentativo di fermarlo, il viceispettore 35enne era stato centrato da tre fendenti all'addome e al torace che lo avevano quasi ucciso.

Ricoverato in condizione gravissime in terapia intensiva, Di Martino è stato operato e sottoposto a numerose trasfusioni prima di essere considerato fuori pericolo. Adesso finalmente l'ultimo scoglio e l'uscita dall'ospedale milanese. Proprio a Niguarda Di Martino ha ricevuto la visita di numerosi rappresentanti delle istituzioni, dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al presidente del Senato Ignazio La Russa, oltre a quella del calciatore dell'Inter Federico Dimarco, sposato con la sorella della fidanzata dell'agente.

Per il poliziotto 35enne, originario di Ischia, che ha raccolto la solidarietà di tutta la città, è già stata avanzata una candidatura per l'Ambrogino d'oro, la massima riconoscenza del capoluogo meneghino. Silvia Sardone, consigliera in quota Lega, per il premio ha fatto il nome dell'agente "quale esempio di coraggio e amore per la legalità".