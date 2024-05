È stato operato di nuovo Christian DI Martino, il poliziotto accoltellato in stazione

È stato operato di nuovo Christian Di Martino, il poliziotto accoltellato alla stazione ferroviaria di Lambrate. Il vice ispettore, nella mattinata di sabato 11 maggio, è stato portato in sala operatoria per la rimozione di garze inserite per tamponare le emorragie. Dopo l'operazione, riuscita, l'agente verrà trasferito per altri 6-7 giorni in terapia intensiva. I parametri sono stabili e nel pomeriggio riceverà la visita dei parenti.

Le vite del poliziotto e di Hasan Hamis si sono incrociate tra le 23.20 di mercoledì e la mezzanotte di giovedì, nella stazione ferroviaria di Milano Lambrate. Hamis stava lanciando pietre contro i treni (tra l’altro ha ferito una donna di 55 anni, portata per gli accertamenti del caso all'ospedale Fatebenefratelli). Di Martino è intervenuto sul posto insieme ad altri colleghi e proprio durante l’intervento è stato raggiunto da diversi fendenti sferrati con un coltello da cucina.

Si è salvato solo grazie alla "prontezza degli agenti presenti" che ha "impedito che l'azione" di Hasan Hamis "giungesse a consumazione", e "solo il tempestivo intervento chirurgico" ha "scongiurato" la morte, "pur essendo il Vice Ispettore ancora in pericolo”. Lo ha scritto il gip di Milano Lidia Castellucci nell’ordinanza con cui ha disposto la misura cautelare in carcere dell’aggressore.

L’uomo, interrogato nella giornata di venerdì, ha cercato di giustificare la sua aggressione dicendosi dispiaciuto per l’accaduto e motivando i suoi gesti come una reazione inconsulta data la situazione di continuo disagio e tensione in cui si trova, vivendo sempre in strada.