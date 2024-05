Ondata di solidarietà per Christian Di Martino, il poliziotto accoltellato in stazione

È rimbalzata per tutta la penisola la notizia dell’accoltellamento di Christian Di Martino, il vice ispettore capo della Polizia di Stato accoltellato da un 37enne alla stazione di Lambrate nella notte tra mercoledì e giovedì 9 maggio. E l’Italia si è stretta attorno al poliziotto che sta lottando tra la vita e la morte in una camera dell’ospedale Niguarda.

Tanti i messaggi istituzionali da parte delle cariche dello Stato e del mondo politico, ma hanno espresso vicinanza al poliziotto 35enne anche semplici cittadini che hanno voluto condividere sui social un messaggio di incoraggiamento. Nelle ultime ore sui social sta circolando una grafica creata dalla pagina "Equilibrio e Sicurezza – il sindacato dei poliziotti" in cui si vede la polizia sul luogo dell’aggressione; in alto una grafica accanto al volto del ragazzo: una scritta bianca su sfondo blu che recita “Forza Christian”.

Sotto al post i commenti sono centinaia. “Auguri di pronta guarigione a Christian”, “Coraggio, prego per te”, “Forza Cristian chi ti rispetta e ti vuole bene e con te forza ragazzo tieni duro poi a casa ti aspettano forza”, sono solo alcuni dei messaggi lasciati da diverse persone.

Oltre 600 messaggi di incoraggiamento, invece, son stati scritti sotto il post pubblicato dalla pagina ufficiale della Polizia di Stato: "La scorsa notte, intervenendo alla stazione di Lambrate (Milano), il vice ispettore Christian Di Martino delle Volanti della Questura di Milano è stato gravemente ferito da alcune coltellate sferrate da un uomo, poi arrestato per tentato omicidio. Forza Christian, non mollare! #essercisempre".

Come sta Christian Di Martino

Le condizioni del poliziotto sono gravi e tutt’ora la prognosi è riservata. Christian è arrivato all'ospedale Niguarda di Milano intorno a mezzanotte e mezza in codice rosso. Aveva diverse ferite da arma da taglio che lo hanno raggiunto alla schiena che hanno riguardato alcuni organi interni.

L'uomo è stato subito preso in carico dal Trauma team del Niguarda che lo ha prima stabilizzato e poi sottoposto a diversi interventi chirurgici per cercare di salvare gli organi colpiti e contenere l'emorragia in corso. Gli interventi sono terminati intorno alle 9-9.30 di stamattina. La prognosi, spiegano dall'ospedale, "è riservata e le condizioni rimangono molto serie", per il momento il paziente "è in fase di osservazione post intervento" in Terapia intensiva.