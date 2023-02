"Ciao Maurizio": la maxi scritta sulla torre di Mediaset

Due sole parole "ciao Maurizio". Questo il semplice addio che Mediaset ha voluto dare al presentatore e giornalista Maurizio Costanzo, facendo comparire l'enorme scritta sullo schermo dell'antenna di Cologno Monzese (Milano).

Il messaggio è comparso dopo la diretta di Canale 5 dei funerali di Costanzo, che si è conclusa con il saluto di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset. Il notissimo conduttore è morto a Roma la scorsa settimana, all'età di 84 anni.

Le trasmissioni di Mediaset non si sono fermate dopo l'uscita del feretro dalla Chiesa degli Artisti di Roma e le telecamere del programma 'Verissimo' hanno proseguito accompagnando in onda il viaggio del giornalista e mostrando l'auto con la bara che ha sostato per un minuto al teatro Parioli di Roma, la casa professionale di Costanzo. "Ciao Maurizio sarai per sempre nei nostri cuori. Pier Silvio" è stato l'ultimo cartello del programma. Uno identico è visibile anche davanti agli studi televisivi di Cologno.