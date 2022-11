Cibi e bevande scaduti in vendita: maxi multa e sequestro

Cibi e bibite scaduti in vendita in due negozi. È quanto ha scoperto mercoledì 23 novembre la polizia locale di Brugherio, comune brianzolo al confine con il Milanese. Oltre un centinaio (per l'esattezza 116) le confezioni di alimenti scaduti o con etichettatura irregolare (perché non scritte in italiano) sequestrate dagli agenti.

Vedendo i vigili entrare, uno dei due negozianti è scappato, ma è stato subito raggiunto. Durante i controlli sono poi stati scoperti che erano state messe in vendita 86 confezioni di prodotti alimentari ormai scaduti e alcune con etichettature irregolare. Inoltre gli agenti hanno trovato frutta sfusa senza indicazioni. A quel punto è stata sequestrata la merce (che verrà distrutta) e il titolare dell'attività è stato multato per 1.800 euro.

I controlli sono proseguiti anche in un altro locale dove sono state trovate e sequestrate 30 confezioni di alimenti scaduti, anche queste poi distrutte. Durante i controlli gli agenti hanno anche rilevato irregolarità amministrative in merito alla vendita di alcolici. Così che sono stati messi i sigilli e sospesa la vendita. Per il titolare è scattata una sanzione amministrativa di 1.660 euro. Nel frattempo l'esercente si è attivato con il monopolio per l'immediata regolarizzazione della vendita degli alcolici.