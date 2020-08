Cibo per piccioni, sparabolle e rose: 53mila oggetti sequestrati in centro a Milano

Palloncini luminosi, braccialetti portafortuna, ombrelli, rose e cibo per piccioni. Sono solo alcuni dei 53mila oggetti venduti abusivamente e sequestrati dalla polizia locale in centro a Milano.

Attraverso più di mille interventi i poliziotti del nucleo Duomo hanno recuperato la merce che altrimenti sarebbe rimasta in vendita illegalmente. Contestualmente, sono state denunciate 56 persone e 5 arrestate. Sono stati inoltre 124 gli ordini di allontanamento emessi, 8 i fogli di via e 16 le denunce per violazioni relative al testo unico sull’immigrazione.

I sequestri

“Ogni giorno gli agenti del Nucleo Duomo presidiano costantemente gli assi da piazza Duomo a San Babila, dalla Galleria Vittorio Emanuele II a piazza Diaz e via Torino, da piazza Mercanti a via Dante, fino al Castello Sforzesco – dichiara la Vicesindaco e assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo – a tutela non solo del decoro, ma anche e soprattutto della salute e della sicurezza di milanesi e turisti. Ribadisco per tutti l’invito a non fermarsi ad acquistare da venditori abusivi, per evitare i rischi connessi alla scarsa sicurezza dei prodotti venduti, per non alimentare un mercato di merci contraffatte e per non esporsi a truffe e rapine”.

La categoria in assoluto più venduta abusivamente in centro - ormai da decenni - sono i braccialetti colorati: quasi 28mila dei cosiddetti ‘portafortuna’ sono stati recuperati tra gennaio e luglio. A inizio anno, in un solo mese, erano stati oltre 10.300, pochissimi tra aprile e maggio (80), stanno ora risalendo nei numeri (5.700 tra giugno e luglio).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I sequestri degli ombrelli sono quasi raddoppiati se si guarda ai mesi pre e post lockdown (a febbraio erano stati 470; a giugno 853), per un totale di 1.955 dall’inizio dell’anno. Inoltre sono stati sottoposti a sequestro quasi 9mila occhiali da sole nel mese di febbraio (complice anche un maxi intervento in un negozio che posizionava bancarelle abusive su strada), mentre a giugno sono stati 366.



Oltre 2.800, infine, i sequestri di accessori per i cellulari da inizio anno (erano stati 1.973 a gennaio, tra giugno e luglio sono stati 227). E ancora, 7.200 rose, oltre 2.200 tra capi d’abbigliamento e borse, 1.550 giocattoli (tra sparabolle, freccette e palloncini luminosi) e 554 chili di alimenti: in quest’ultimo numero rientra anche il mangime con cui vengono attratti i piccioni in piazza Duomo per far fare foto ai turisti. Una pratica vietata espressamente dal 2008 soprattutto per i rischi connessi a salute e igiene.