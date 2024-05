Tragedia in strada, ha un malore mentre è in bici e finisce a terra: morto

Prima il malore, poi la corsa in ospedale in codice rosso ma purtroppo è stato tutto inutile. È morto il ciclista che nella serata di domenica 26 maggio si era sentito male mentre era in sella alla sua bicicletta in via Fausto Coppi a Pieve Emanuele (hinterland Sud di Milano).

Tutto è accaduto intorno alle 22, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza. Le condizioni del ciclista sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza e un’automedica.

Una volta sul posto i sanitari hanno trovato l’uomo a terra in arresto cardiocircolatorio e lo hanno trasportato all’Humanitas di Rozzano con manovre rianimatorie in corso. I medici hanno cercato di salvargli la vita, purtroppo è stato tutto inutile: è morto poco dopo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri.