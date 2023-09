Milano bloccata dai ciclisti: litigi e insulti contro i manifestanti

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Manifestazione di ciclisti (e non) in tutto il centro di Milano. “Adesso fermiamo la città”, questo lo slogan per la protesta dei cittadini che chiedono al comune strade più sicure per bici e pedoni. Caos tra per le strade: in viale Bianca Maria litigi e insulti, alcune persone a bordo di motorini hanno sfondato il blocco di manifestanti tentando di investirli.

I manifestanti hanno bloccato quattro incroci strategici per la viabilità: viale Bianca Maria (angolo Mascagni), viale Beatrice d'Este (angolo Melegnano), viale di Porta Vercellina (angolo Biffi) e Bastioni di Porta Nuova (angolo Solferino).

Centinaia le persone che hanno aderito, con cartelloni che recitavano “Basta morti in strada”, per non dimenticare le vittime a Milano dall’inizio dell’anno: cinque ciclisti e otto pedoni, ultima in ordine di tempo Nina Pansini.

“La città deve fermarsi per ripartire al ritmo giusto: quello delle persone, prima della velocità e del profitto a ogni costo”. Le richieste di chi è sceso in strada sono la città a 30 km/h, le strade scolastiche in prossimità di ogni scuola e in generale una città ciclabile che elimini anche il problema dei parcheggi selvaggi.