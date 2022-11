"In 15 giorni, tre ciclisti morti a Milano: vogliamo sicurezza"

Basta ciclisti vittime di incidenti. Sì a una pista ciclo pedonale sul ponte della Ghisolfa. Queste la richieste al centro di una manifestazione organizzata da cittadini e associazioni, intitolata 'Non vediamo l'ora'. L'appuntamento è giovedì 24 novembre alle 19 in piazzale Lugano.

"Negli ultimi quindici giorni, a Milano, andando in bicicletta, tre persone - un ragazzo di 14 anni, una donna di 66 e un uomo di 80 - hanno perso la vita. Inoltre, una donna di 68 anni, investita in via Messina, è ancora in coma", mettono in luce gli organizzatori dell'iniziativa.

Il flashmob vuole chiedere di mettere in sicurezza l’attraversamento ciclo pedonale sul ponte della Ghisolfa in tempi brevi e garantire una mobilità sicura per le biciclette in tutta la città. Nel corso della manifestazione (l'ultima di una lunga serie) sul ponte avrà luogo "un’azione simbolica per denunciare il pericolo costante a cui sono esposti i ciclisti che percorrono le strade milanesi - spiegano i promotori - per chiedere di istituire l’obbligo dei 30 chilometri orari per le automobili e per ricordare coloro che hanno perso la vita mentre andavano in bicicletta". Sul ponte una ciclabile era stata più volte disegnata dai residenti (e poi cancellata dal Comune).